Em Porto Alegre, vans escolares substituem ônibus

A paralisação dos rodoviários entra, nesta segunda, no seu sétimo dia, quinto consecutivo de greve geral - com 100% da frota nas garagens. Na sexta-feira (31), os rodoviários decidiram em assembleia manter os braços cruzados. Não há perspectiva de retorno ao trabalho.

O policiamento deve ser intensificado nos portões das garagens no início desta semana. O objetivo é impedir que haja violência contra os trabalhadores que decidirem trabalhar, como aconteceu no sábado, quando ao menos seis coletivos foram depredados. As vans também devem receber atenção por parte da Brigada Militar.

Neste domingo, o sistema emergencial de transporte adotado pela prefeitura passou pelo seu primeiro teste. Cem mil das 160 mil pessoas esperadas participaram da celebração de Nossa Senhora de Navegantes. Parte delas utilizou as vans para se locomover. Os fiéis se reuniram de manhã, no centro da cidade, e partiram em procissão rumo à Igreja de Nossa Senhora de Navegantes, no bairro Navegantes.