Em Salvador, Caetanave volta ao Circuito Osmar

Já no Circuito Osmar (Campo Grande), o grande destaque ficou para o movimento Furdunço, um coletivo de grupos musicais e carnavalescos que desfilou sem cordas pela avenida. O grupo levou de volta para o Campo Grande a Caetanave, protótipo de trio elétrico feito em homenagem a Caetano Veloso no início dos anos 1970. No comando da atração, Armandinho Macedo, que completa 50 carnavais este ano, arrastou a multidão pelas ruas do centro com antigos sucessos do carnaval baiano. Já Carlinhos Brown, que também participou do movimento, preferiu desfilar no chão, à frente do grupo Zárabe. "Fico feliz com o resultado da iniciativa do Furdunço", comentou o músico. "A ideia era trazer as famílias de volta para o circuito - e foi exatamente isso o que aconteceu." Na próxima segunda-feira, o movimento se apresenta no Circuito Dodô.