Em São Luís, rodoviários e patrões não chegam a acordo

O impasse sobre o reajuste de permanece: empresários e trabalhadores não mostram sinais de que podem ceder para colocar um fim ao movimento grevista. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de São Luís não sinalizou com uma proposta que incluísse subsídio de R$ 4 milhões, como chegaram a sugerir os empresários na primeira reunião de negociações, ocorrida na Terça-feira.

Os representantes do governo municipal insistem em um plano que inclui combate a fraudes nas gratuidades e fim da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis vendidos para empresas de ônibus da capital, medidas que, segundo a projeção apresentada na reunião desta quarta, pode economizar até R$ 2,5 milhões mensais.

No intervalo do encontro, a desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, que está mediando as conversações, chegou a comentar que a reunião está caminhando para um julgamento de dissídio coletivo - medida que deverá levar ainda alguns dias para colocar fim ao movimento grevista.