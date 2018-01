Em semana de clássico, Cristóvão mira primeira vitória sobre rivais

Na semana que antecede o clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá de ir atrás de corrigir defeitos para deixar mais tranquilo o seu treinador. Há cerca de três meses no cargo, Cristóvão Borges ainda não derrotou os rivais do futebol paulista. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro.

Nas 16 partidas no cargo, o treinador teve ainda o empate em 1 a 1 com o São Paulo, em Itaquera. O outro confronto com um time paulista foi a derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas. Para Cristóvão, mesmo esses resultados, principalmente o do jogo com o Santos, não servem para diminuir o potencial do time. "Temos consciência do que fizemos com o Santos. Também fizemos coisas boas. O jogo estava para nós", afirmou.

O Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, com Marlone, até ceder a virada. "A gente não conseguiu pressionar mais no começo para o meio do segundo tempo. Isso fez o Santos ter a bola nos pés, criar oportunidades de gol. Temos que corrigir isso para manter nos próximos jogoso padrão do primeiro tempo", explicou o lateral-direito Fagner.

Antes de enfrentar o Palmeiras, sábado, como mandante, o Corinthians tem outro compromisso fora de casa. Na quarta-feira à noite o time joga no Couto Pereira, contra o Coritiba. O rival, por sua vez, recebe o Flamengo no Allianz Parque em confronto direto pela liderança.