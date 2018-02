Em Sorocaba, projeto autoriza enterro de animal com dono

SOROCABA - Um projeto de lei protocolado na Câmara de Vereadores de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, autoriza o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios destinados às pessoas. O projeto prevê que os cães, gatos, pássaros e outros animais que convivem no ambiente familiar sejam enterrados em túmulos e jazigos destinados aos proprietários e familiares em cemitérios públicos e particulares. A proposta será analisada pelas comissões do Legislativo e, se passar, pode ser posta em votação no início do próximo ano.

De acordo com o vereador Izídio de Brito (PT), o projeto foi inspirado em proposta semelhante aprovada este mês pela Câmara de São Paulo. Segundo ele, muitos animais passam a integrar o círculo de afeto dos donos e são tratados como entes da própria família. Embora existam cemitérios e crematórios específicos para os pets, as taxas cobradas são muito altas e tornam o uso impraticável para a maioria das pessoas. A destinação dos animais mortos é questão de saúde pública, segundo o vereador. Se a proposta virar lei, ele prevê que a atribuição de prover o cumprimento será do Serviço Funerário Municipal.

São Paulo. Em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad vetou no dia 14 o projeto aprovado pela Câmara Municipal que autorizava o enterro de animais domésticos em cemitérios públicos da cidade. Segundo a proposta, o sepultamento dos animais seria permitido junto com seus donos, ou seja, no mesmo jazigo. A autoria é dos vereadores Goulart (PSD) e Roberto Tripoli (PV).