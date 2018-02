Em SP, 30% das praias estão impróprias para banhistas

As condições de balneabilidade de Mongaguá, também na Baixada Santista, são igualmente ruins. Apenas um ponto de sua orla está liberado pela Cetesb, que faz o acompanhamento de seis locais da faixa de areia da cidade. A situação de Itanhaém e Peruíbe é ligeiramente melhor, assim como a do Guarujá, onde somente um endereço da Praia da Enseada tem o sinal de alerta - no Perequê, o movimento de barcos afasta veranistas.

Na contramão, turistas que escolheram passar o feriado nas cidades do litoral norte vão encontrar quase todas as praias limpas e próprias para o banho. De acordo com a Cetesb, apenas 10 dos 83 pontos de medição têm bandeiras vermelhas neste réveillon. O índice é de 12%, menos da metade da média paulista. Ilhabela é proporcionalmente o município com a melhor condição da região: só uma das 13 praias não tem condições de banho, ou 7% do total.

Já Ilha Comprida e Iguape, ambas no litoral sul, estão completamente liberadas, assim como Bertioga, na Baixada Santista. Nas três cidades, todas as praias são consideradas próprias pelo órgão ambiental do Estado. As análises são feitas semanalmente, durante todo o ano. O índice utilizado, de balneabilidade, revela qual é a condição da praia em possibilitar o banho e atividades esportivas em suas águas de forma saudável. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.