Em SP, Butantan deixará pessoas manusearem cobras Os visitantes do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, poderão manusear espécies de serpentes do instituto a partir de amanhã. Antes, as pessoas não tinham essa possibilidade e podiam apenas olhar. De acordo com o instituto, o objetivo é diminuir "o preconceito e o medo das pessoas em relação às serpentes". A atividade, acompanhada de biólogos, acontecerá todas as quintas-feiras, às 14h30, em frente ao Serpentário. Durante as aulas, os visitantes poderão manipular espécies como dormideiras (Sibynomorphus mikanii) e falsas corais (Oxyrhopus guibei). A primeira não é peçonhenta, ou seja, não tem veneno. Já a segunda sim, mas como fica em um dos dentes de trás da serpente, "ela não oferece risco, porque a cobra teria que mastigar (o membro do indivíduo atingido) para inocular o veneno e essa cobra não tem essa característica", explica Jorge Henrique Nicareta, biólogo do instituto. Ao todo, o Butantan possui 70 espécies de cobras. Nicareta afirma que a idéia surgiu para facilitar o entendimento dos visitantes sobre as cobras e tirar dúvidas corriqueiras. Os participantes poderão obter informações sobre a alimentação desses animais, o ambiente em que vivem, seus hábitos, além de como agir quando encontrar um bicho desses. "Por meio desse contato, queremos tirar um pouco do medo, do mito em relação à cobras", afirma o biólogo. A participação dos visitantes nessa aula é gratuita. Atrações O parque fica aberto diariamente das 9h às 16h e oferece também gratuitamente uma colônia de macacos da espécie Rhesus e o Museu de Rua, que conta a trajetória da Instituição ao longo dos seus 105 anos na produção de soros e vacinas. O Butantan ainda oferece o Museu Biológico, onde se encontram espécies de serpentes, iguanas, lagartos, aranhas e escorpiões. Também há o Museu de Microbiologia, onde é possível verificar a vida de microrganismos ao microscópio, modelos gigantes de vírus, além do Museu Histórico, onde peças do início do século passado mostram como as vacinas eram produzidas. Os museus funcionam de terça-feira a domingo, das 9h às 16h30. O ingresso para os três locais é único e custa R$ 5. Estudantes pagam R$ 2 e crianças até sete anos de idade, idosos a partir de 60 anos e pessoas portadoras de necessidades especiais são isentas.