Em SP, Dilma destaca papel protagonista das mulheres

Ela destacou a importância da vacinação gratuita. "É um processo que diz respeito à saúde pública do Brasil. É a saúde de cada um dos brasileiros e brasileiras, independentemente da origem social, do salário, independentemente de quem são, de qual é o sobrenome", completou. "É a garantia cidadã da saúde e da primazia, do primeiro lugar, da garantia de que as pessoas vêm na frente de qualquer outra consideração."

De acordo com Dilma, ainda é preciso mais, mas as mulheres já conquistaram "muitas coisas". "Antes, só menino queria ser presidente da República. Espero que uma porção de meninas queiram ser presidentas da República", disse Dilma, em um discurso descontraído.

A presidente ressaltou ainda que a fabricação de vacinas contra HPV é importante também para assegurar empregos para o País. "Essa fábrica gera saúde para as meninas e emprego para os adultos. E gera sabedoria no Brasil, porque vai gerar nossa capacidade de se apropriar de tecnologia", completou a presidente.

"Somos um País que temos um tal de Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores compradores de tudo isso do mundo", disse Dilma. "O governo pode utilizar a política de compras dele para fortalecer o complexo industrial da saúde", completou a presidente.

Parcerias

A presidente destacou a parceria com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e afirmou que mesmo sendo de partido oposto, nunca foi deixada de fazer uma parceria para beneficiar a população. "Eu e o governador somos de partidos diferentes mas nem por isso deixamos de fazer uma parceria que envolve os interesses da população do Estado de São Paulo", afirmou. "Diminuímos a desigualdade, aumentamos o emprego, melhoramos as condições de vida", disse ainda a presidente.

Já Alckmin enalteceu o fato de a presidente da República ser uma mulher. "Nós temos muito a comemorar, temos a primeira mulher presidente do Brasil", destacou o tucano, que também participa da cerimônia.

"Queria dizer para a presidente Dilma Rousseff que nossas parcerias estão indo muito bem, o Rodoanel Norte está com seis frentes de trabalho", exemplificou. "Nossas 100 mil casas e apartamentos do Minha Casa, Minha vida, temos 54 mil contratadas, agora vamos fazer mais 30 mil só na capital com o prefeito Fernando Haddad", destacou Alckmin.

Alckmin ressaltou ainda o papel do Estado de São Paulo na produção das vacinas referindo-se à fábrica de vacina contra HPV no Butantã. "(Será a) fábrica de saúde e da maior riqueza que nós temos: as meninas e mulheres de São Paulo e do Brasil", finalizou o governador.