Em SP, homem é encontrado baleado após assaltar 2 No início da noite de ontem, após assaltar duas pessoas no interior do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, Ailton Pego Azevedo, de 22 anos, foi encontrado baleado e caído na Avenida Pedro Alvares Cabral junto à alça de acesso à Avenida 23 de Maio. Armado, ele foi acusado de atacar minutos antes, dentro do parque, Daniel Francisco Conceição, de 35 anos, e Ronaldo Fernandes Pereira, de 22 anos, dos quais roubou tênis, roupas, celulares e outros objetos. Não se sabe quem atirou no rapaz.