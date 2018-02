Em SP, idoso é agredido a coronhadas em assalto Um homem de 71 anos foi agredido com a coronha de uma arma por bandidos que invadiram e roubaram sua chácara, na zona rural de Salto de Pirapora, a 120 km de São Paulo, na madrugada de hoje. A vítima, que pediu para não ser identificada, estava no local, no Jardim Ipê, apenas com a esposa de 65 anos, quando três homens encapuzados pularam o muro e anunciaram o assalto. O homem, que estava fora da casa, chamou pela esposa e foi agredido. O golpe com a coronha do revólver empunhado por um dos bandidos atingiu seu tórax e ele caiu.