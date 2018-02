Em SP, imigrantes fazem passeata pelo direito de votar

A caminhada partiu da Rua Barão de Itapetininga, no centro da cidade, e seguiu em direção à Praça da Sé, com paradas para leitura de um manifesto em frente ao Teatro Municipal e na calçada do Viaduto do Chá, diante do prédio da prefeitura paulista. Entre eles estavam integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Força Sindical.

"Estamos em campanha, em vários locais, para mostrar que o imigrante tem de sair da invisibilidade para conquistar os seus direitos. Não é só vir para o Brasil trabalhar e conquistar, simplesmente, um cartão de residência. Tem de buscar melhores condições de saúde, educação e o direito de voto, de cidadania completa", argumentou Roque Patússi, coordenador do Centro de Apoio aos Imigrantes.

Ele informou que as reivindicações serão encaminhadas a representantes das três esferas de governo: municipal, estadual e federal. No manifesto, os imigrantes destacaram que "Aqui Vivemos. Aqui votamos" e justificaram que o momento de "crise do capitalismo e da precarização do trabalho" é oportuno para mudar o conceito da "criminalização das migrações pelo paradigma dos direitos humanos, cidadania plena e integração dos povos".

De acordo com Patússi, dos cerca de l,5 milhão de imigrantes estimados no País, vivem, em São Paulo, cerca de 250 mil bolivianos, 80 mil paraguaios e 50 mil peruanos e um número menor de pessoas vindas de outras nações.

O ato faz parte das comemorações alusivas ao Dia Mundial dos Imigrantes e ao vigésimo primeiro aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e de Suas Famílias. Também está associado ao Dia da Ação Global Contra o Racismo e Xenofobia, pelos Direitos dos Migrantes e Refugiados. As informações são da Agência Brasil.