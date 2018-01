Em SP, interno é espancado por funcionários de clínica

As cenas mostram três homens perseguindo o dependente químico que, após ser derrubado, passou a ser agredido com socos e pontapés. Em seguida, ele foi colocado à força no interior de um carro. Várias pessoas presenciaram o espancamento, mas foram ameaçadas pelos agressores e não puderam intervir.

Ao ser localizado pela polícia, a vítima tinha ferimentos e foi encaminhada para exames. O homem contou que era levado para uma perícia médica, no centro da cidade, e tentou fugir. A clínica não tinha alvará da prefeitura. O proprietário e os funcionários vão responder a inquérito.