Em SP, trecho de serra da Imigrantes tem tráfego lento

A descida pela Anchieta é uma alternativa. Conforme a Ecovias, a via está com tráfego intenso, mas sem pontos de lentidão. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego bom.

As condições também são boas nas estradas Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Schmidt, de acordo com a concessionária Ecopistas.

Na Castelo Branco, administrada pela CCR, o tráfego segue normal na manhã deste sábado tanto no sentido interior como para quem chega à capital.

Há lentidão, porém, na Raposo Tavares, sentido Interior (Oeste), entre Cotia e São Roque, na pista expressa. Segundo a concessionária responsável, o tráfego lento é reflexo de um acidente em Vargem Grande Paulista e dificulta a vida dos motoristas entre o km 34 e o km 41. Já na pista sentido Capital (Leste), o tráfego está normal.

Quem segue pela Rodovia Dutra, com destino ao Rio de Janeiro, as condições de tráfego estão boas. Na direção contrária, segundo a CCR, quem vem do Rio de Janeiro com destino a São Paulo também não enfrenta problemas.