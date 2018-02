Em testes, bonde de Santa Teresa volta a circular

Desde agosto, o bonde é submetido a testes estáticos e dinâmicos na rua Joaquim Murtinho, em Santa Teresa. A partir de hoje, os testes passam a ser realizados no trecho entre o Largo do Curvelo e a Estação Carioca, passando pelos Arcos da Lapa. O traçado total da linha de bondes será de 10,5 km, mas só estará disponível no final de 2015.

Até agora já foram instalados 3,5 km de trilhos e rede aérea. Catorze bondes serão usados no serviço. Todos têm estrutura de aço reforçado, sistema de tração controlado eletronicamente, freios dinâmico e magnético, GPS, estribos retráteis e quatro câmeras de monitoramento.