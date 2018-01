Em "The Shivah" jogador assume papel de rabino Jogos de temática política ou religiosa não chegam a ser novidade, mas o norte-americano ´The Shivah´ é o primeiro a ter um rabino como personagem principal. No game, desenvolvido pela Manifesto Games, o jogador assume o papel de um rabino que passa por uma crise de fé e que precisa usar raciocínio lógico e a interação com outros personagens para resolver um caso de assassinato, consolar os parentes do falecido e, de quebra, garantir que o dinheiro deixado pelo morto para sua sinagoga não esteja amaldiçoado. O jogo traz gráficos simples, que seguem o estilo do gênero ´adventure´ ou ´point-n-click´, muito popular no início dos anos 90, no qual o protagonista precisa resolver enigmas e descobrir objetos e personagens que o ajudarão a elucidar o mistério. Em tempo, Shivah (שבעה) é o nome dado ao ritual fúnebre judaico, que dura uma semana após a morte de um membro da família e no qual os familiares mais próximos do falecido ficam em casa, recebendo visitas, em luto pelo falecido. O game também é barato, sendo vendido por apenas US$ 5,00.