Em três meses, brasileiro gasta US$ 490 com tecnologia

Um estudo da Universidade de Navarra, na Espanha, mostra quanto o brasileiro gastará com produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) neste trimestre. São US$ 490 (cerca de R$ 1 mil) per capita. Realizada em parceria com a consultoria Everis, a pesquisa mostra que o Chile será o país com maior consumo de TI na América Latina, com US$ 551 por pessoa. A média do continente é de US$ 345. Os pesquisadores analisaram o número de celulares, computadores, acesso à internet e servidores de cada país. Além do Brasil, o estudo traz informações do mercado da Argentina, Chile, Colômbia e México. De acordo com o relatório, o Brasil chegará ao final de setembro com 564 celulares para cada mil habitantes, menos que a média latino-americana, de 622 aparelhos por mil. Na Argentina, por exemplo, a mesma variável é de 888 celulares. Já no acesso à internet, o Brasil se sai um pouco melhor, com 251 usuários a cada mil habitantes, enquanto a região deve ter 240 internautas em cada grupo de mil pessoas no terceiro trimestre. O país com maior proporção de conectados é o Chile, com 345 usuários por mil. O estudo trouxe também dados do mercado de hardware no País. O Brasil deve fechar o trimestre com média de 163 computadores por mil habitantes, o segundo país com maior número de PCs, perdendo mais uma vez para o Chile, que tem média de 237 computadores em grupos de mil habitantes. Já em servidores, a média brasileira é igual à da América Latina, com 2,3 servidores por mil habitantes.