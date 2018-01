Em um ano, Brasil já tem 60% dos aparelhos 3G da AL

Os modems 3G fizeram sucesso em 2008 com a chegada das tecnologias de terceira geração às redes da Tim, em abril, e da Vivo, em agosto. A Claro já havia adotado a tecnologia 3G, também conhecida como HSDPA, em novembro de 2007. Os aparelhinhos, que conectam o computador por meio das redes de celular e com velocidade de banda larga (por volta de 2 megabits por segundo), foram uma alternativa aos planos de banda larga fixa. Com o modem, se tornou possível ter internet rápida na rua ou em casa, mesmo que o bairro não seja atendido por nenhum serviço de banda larga fixa. Muitos profissionais aproveitaram a conexão para se liberar do escritório e trabalhar, com o notebook, em qualquer lugar. CRESCIMENTO FORTE O Brasil terminou o ano com quase 600 mil modems 3G ativos e mais 1,622 milhão de celulares de terceira geração em funcionamento (dados até novembro). Em apenas um ano, o País já responde por 60% dos terminais 3G da América Latina. A região ainda está longe da Ásia e da Europa, ambas com mais 100 milhões de dispositivos 3G cada, e dos Estados Unidos, cujos aparelhos somam 19 milhões. O número de celulares no Brasil continuou em crescimento acelerado. Até novembro (último número consolidado), o País tinha 147 milhões de linhas ativas. Foram 26 milhões de novos assinantes durante o ano. Apesar disso, o preço dos aparelhos e dos planos das operadoras ainda são altos para grande parte da população. Resultado disso é que 81% dos celulares são pré-pagos e poucos clientes pagam por serviços extras, como acesso à web móvel, e por modelos de celulares com tecnologias avançadas, que chegam a custar R$ 2 mil ou mais. A Claro voltou a tomar da Tim a segunda posição no mercado e Vivo, apesar de ter perdido participação, continua líder com 29,53% das assinaturas. A novela da compra da Brasil Telecom pela Oi parece ter chegado a um fim e a empresa, que em outubro estreou em São Paulo, será mais um competidor de peso em 2009. IPHONE 3G QUANDO | 26 de setembro WEB | tinyurl.com/2008-iphone DETALHES | Depois de a maior parte da América Latina já comercializar o telefone da Apple, Claro e Vivo começam a vender o iPhone 3G no Brasil, que chegou pela Tim em dezembro. O aparelho, porém, custa caro, entre R$ 700 e R$ 2.500, mesmo nos maiores planos. Bem longe dos US$ 199 dos EUA. X1 QUANDO | fevereiro WEB | tinyurl.com/2008-xperia DETALHES | O X1 inaugura tendência do teclado deslizante HTC DIAMOND QUANDO | maio WEB | tinyurl.com/2008-diamond DETALHES | Trouxe uma interface quase tão boa quanto à do iPhone MÚSICA NO CELULAR QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/ 2008-musicacelular DETALHES | Operadoras e fabricantes de celular investiram pesado em música em 2008. Diversos modelos de aparelhos acompanhavam faixas de MP3 já embarcados no telefone. Alguns artistas fizeram lançamentos de álbuns inteiros por meio das lojas virtuais das operadoras, onde os clientes podem comprar e baixar as canções para o telefone ou para o computador. Os downloads das chamadas fulltracks (faixas inteiras) começam a ganhar destaque sobre os ringtones em MP3. As operadoras também aumentaram seus catálogos de músicas para download, que já passam das dezenas de milhares. Até mesmo as músicas do disco da Madonna, Hard Candy, foram embarcadas em um telefone. Victor & Léo, James Blunt, Buno & Marrone foram outros destaques do ano. Fabricantes como a SonyEricsson e a Nokia começaram a investir em suas próprias lojas de músicas virtuais, visando um mundo em que o lucro com serviços será maior do que o com aparelhos. MESMO FONE QUANDO | 1º de setembro WEB | tinyurl.com/2008- portabilidade DETALHES | Brasil Telecom, CTBC, Oi, Sercomtel, Telefônica, Tim e Vivo reclamaram, mas a portabilidade numérica estreou na data marcada pela Anatel. Desde de setembro, 59,6 milhões pessoas que moram em determinadas regiões do País já podem trocar de operadora fixa ou móvel e manter o mesmo número do telefone dentro do mesmo DDD. A Grande São Paulo, porém, só terá a regalia em março. Até o início de dezembro, quando a portabilidade completou 100 dias, mais de 120 mil pessoas haviam feito o pedido para manter o número na troca de operadora, 62% deles eram para a telefonia fixa. Do total, quase 73 mil pedidos foram atendidos. APLICATIVOS QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-appstore DETALHES | O lançamento do iPhone 3G veio acompanhado de uma loja virtual para vender e baixar aplicativos (pequenos programas) no celular da Apple. A chamada App Store reforçou uma tendência que já vinha ocorrendo: os aplicativos móveis. Cada programinha é criado por empresas e desenvolvedores terceiros (que não são da Apple, nem usuários do iPhone) e dão novas funções para o celular, como integrar o telefone com redes sociais, criar mapas para se localizar com o GPS e colocam até mesmo games no celular. A idéia fez tanto barulhoque a Nokia abriu o código do seu sistema, o Symbian, para desenvolvedores. E o sistema do Google, o Android, também trouxe uma loja de aplicativos. PUBLICIDADE QUANDO | 31 de março (publicação) WEB | tinyurl.com/2008-mma DETALHES | A entrada da associação mundial de marketing no celular Mobile Marketing Association (MMA) no Brasil aumentou as perspectivas de um crescimento do mercado publicitário para celulares. Não houve uma grande explosão. Porém, as ações de marketing móvel aumentaram em 2008. Agências criaram sites publicitários desenvolvidos especialmente para telefones envolvendo temas do ano, como a Olimpíada de Pequim e também mandaram recados publicitários por Bluetooth (sem fio). Os QR Codes – espécie de código de barra para telefones –, porém, não decolaram. GOOGLEFONE QUANDO | 23 de setembro WEB | tinyurl.com/2008-g1google DETALHES | Lançado em parceria com a HTC e a operadora americana T-Mobile, finalmente chegou o primeiro celular que carrega o sistema operacional criado pelo Google, chamado de Android. O design do telefone e seu tamanho grande não animaram. Ele tem uma tela deslizante e um teclado QWERTY (padrão do teclado do PC). Mas com o Android o Google já está olhando para um futuro onde o celular se tornará uma plataforma importante para acessar a internet e, com isso, os serviços da empresa. O G1, como o telefone foi batizado, é totalmente integrado com o Gmail, o Calendário, GTalk, YouTube, etc. Os contatos gravados no telefone são automaticamente atualizados para o Gmail.