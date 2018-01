Em um mês, iPhone supera vendas de smartphones juntos

O iPhone da Apple superou as vendas de todos os celulares inteligentes, os chamados "smartphones", nos Estados Unidos em julho, sendo responsável por 1,8% de todas as vendas de telefones móveis no país, informou o grupo de pesquisa iSuppli nesta terça-feira, 4. Veja também: iPhone explode em tentativa de desbloqueio Primeiras contas do iPhone têm 300 páginas A iSuppli reiterou previsão de que a Apple venderá 4,5 milhões de iPhone este ano, subindo para mais de 30 milhões em 2011. O aparelho chegou às lojas em junho. Os dois modelos do iPhone no mercado venderam mais do que a série Blackberry, da Research in Motion, toda a linha da Palm e qualquer modelo smartphone da Motorola, Nokia ou Samsung. As vendas foram iguais às do modelo Chocolate, da LG Electronics, o aparelho multimídia mais popular no mercado norte-americano, disse a iSuppli. O grupo de pesquisa classifica o iPhone como um aparelho que concorre tanto no segmento de smartphones, que têm funções de computadores pessoais como email, e telefones celulares multimídia, que possuem câmeras fotográficas e tocadores de músicas. "Apesar da iSuppli não ter coletado informação histórica sobre este tópico, é provável que a velocidade do crescimento do iPhone para o domínio da concorrência em seu segmento não tenha precedentes na história do mercado de celulares", afirmou a iSuppli. "A Apple conseguiu isso diante de numerosos e bem estabelecidos competidores." A maioria dos compradores do iPhone nos EUA em julho foi composta de homens, abaixo de 35 anos e com curso superior, divulgou o grupo de pesquisa. O iPhone começará a ser vendido na Europa no fim deste ano. O iSuppli obteve seus dados através de pesquisa realizada mensalmente pela internet e que contou com a participação de 2 milhões de participantes nos EUA.