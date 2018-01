Em vez de arroz e feijão, iPods e celulares nos supermercados O arroz com feijão continua a ter espaço privilegiado nas prateleiras, mas as áreas para produtos eletroeletrônicos, bazar e moda são cada vez mais estratégicas para as grandes redes de supermercados. A perda de vendas com alimentos desde o ano passado, por causa da deflação de preços, a guerra cada vez mais acirrada com a concorrência em torno de promoções e a necessidade de ganhar margens e rentabilidade têm peso nesta mudança. Os números do desempenho dos supermercados no ano passado deixam claro a necessidade de novos caminhos. O volume de vendas no País cresceu 5% em 2005 em comparação com 2004, mas o faturamento, deflacionado pelo IPCA, aumentou apenas 0,66%. Vendeu-se mais, mas os ganhos foram menores. As categorias com melhor desempenho foram aquelas onde a venda a crédito foi mais forte, caso dos eletroeletrônicos, e onde as margens costumam ser mais altas, lembram empresários do setor. Daí o interesse crescente das grandes redes nestas áreas. O Grupo Pão de Açúcar planeja este ano ações estratégicas nos setores chamados de "não alimentos", que incluem eletroeletrônicos, produtos de informática, de bazar, têxteis e nas oferta de serviços como drogarias e postos de gasolina. A empresa procura no mercado um diretor-executivo apenas para cuidar da área, função que até agora inexistia. "Queremos entrar neste jogo de não alimentos de uma maneira muito significativa nos próximos tempos", anunciou o presidente da companhia, Cássio Casseb, há menos de um mês, numa conversa com analistas de mercado. Na comparação de desempenho nas mesmas lojas, as vendas da companhia tiveram um crescimento de apenas 0,1% em alimentos e de 12,5% nos produtos enquadrados fora desta área em 2005 em relação a 2004. Já a rede de hipermercados Extra, onde os eletroeletrônicos, produtos têxteis e de bazar têm destaque, as vendas aumentaram 7,2% no mesmo período de comparação. Para o presidente do conselho administrativo da empresa, Abilio Diniz, o espaço para o Grupo Pão de Açúcar crescer em não alimentos é muito grande. Os detalhes de expansão desta área ainda estão fechados, mas uma das idéias é acelerar o comércio eletrônico, que hoje responde por menos de 0,5% das vendas. A companhia vem investindo em informática. Crescimento O Extra é líder de mercado na categoria e prevê um crescimento de 40% nas vendas destes produtos. A área de revelação digital também tem recebido, desde o ano passado, atenção especial no grupo, com o lançamentos dos primeiros laboratórios para revelação de fotos, ampliações e outros serviços. O universo digital também é prioridade para o Wal-Mart. No ano passado, para incrementar as vendas de celulares, palm tops, câmeras fotográficas e de vídeo, além de serviços de revelação digital, a rede começou a adotar em novas lojas um centro de tecnologia. Nesta área, com atendentes especializados, as vendas tiveram acréscimo de 20%. "Em um ano e meio devemos ter centros de tecnologia em todas as lojas", diz o diretor-comercial do Wal-Mart, Alexandre Leal. Para o especialista em varejo Alberto Serrentino, da consultoria Gouvêa de Souza GS & MD, cada vez mais os supermercados sofisticam segmentos e buscam a diferenciação no setor de não alimentos. "A tendência é que eles deixem de ser generalistas para se tornarem múltiplos especialistas numa busca de maior rentabilidade", observa.