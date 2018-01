Emails fraudulentos aumentaram 81% no 1º semestre O número de e-mails contendo mensagens fraudulentas cresceu 81% no primeiro semestre de 2006, em relação aos últimos seis meses do ano passado, revelou nesta segunda-feira um levantamento da firma de antivírus Symantec. A incidência de phishing - quando fraudadores tentam obter dados bancários de consumidores, fazendo-se passar por empresas do mundo real - é um alerta no momento em que outra pesquisa, do setor bancário, mostra que internautas ainda se preocupam muito pouco com sua segurança no mundo virtual. Analisando dados coletados em 40 mil pontos espalhados em mais de 180 países, a empresa de software afirmou ter detectado 157.477 mensagens fraudulentas entre janeiro e junho deste ano. Esse número - que significa que 865 mensagens fraudulentas foram enviadas diariamente no primeiro semestre do ano - refere-se apenas às mensagens "originais", que se multiplicam em escala geométrica através de spams e vírus de computadores pessoais. Os spams, ou "correntes", responderam por mais da metade (54%) do tráfego monitorado de e-mail, o dobro do volume registrado seis meses antes. Os Estados Unidos são o país com maior incidência tanto de spams como de phishing. A maior economia do planeta é origem de 58% dos spams e 37% dos "ciberataques" da rede mundial de computadores. Crime organizado Um dos autores do relatório da Symantec, Ollie Whitehouse, disse que as fraudes virtuais contra pessoas físicas se tornaram atrativo para o crime organizado. Muitos usuários ignoram procedimentos simples de segurança, e acabam vítimas de fraudadores, que já se fazem passar inclusive por instituições financeiras de pequeno porte. No início deste mês, um grupo de combate ao phishing havia mostrado que o número de "marcas" fraudulentas dobrou no último ano. "O crime organizado está presente (nas fraudes online), e visa a pessoas físicas porque elas se tornaram o lado mais fraco", ele afirmou. Precaução O relatório da Symantec é divulgado no mesmo dia em que um levantamento da indústria de bancos revela o quanto internautas ainda descuidam da segurança online. Metade dos usuários de Internet entrevistados para o levantamento da Associação dos Serviços de Pagamento e Compensação da Grã-Bretanha admitiram que poderiam ser vítimas de e-mails contendo phishing. Nada menos que 3,8% deles, incapazes de identificar a fraude, disseram que responderiam a um e-mail pedindo dados de suas contas bancárias. "Claramente, existe a preocupação de que tantos usuários de Internet ainda não estejam a par de simples conselhos de segurança", disse um porta-voz da organização. A pesquisa mostrou ainda que apenas 46% dos consumidores mantêm atualizados os seus softwares antivírus, e não mais que 10% têm emails anti-spam.