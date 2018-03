Emapa abre calendário de exposições agropecuárias

Abrindo o calendário de exposições pecuárias 2008, começa no dia 18 - e vai até 2 de março - a 43ª Exposição Municipal e Agropecuária de Avaré (Emapa). De acordo com os organizadores, já foram inscritos mais de 3 mil animais para as competições de pista, superando a estimativa inicial, que era de 2.400 inscrições. O primeiro turno será dedicado à raça nelore e os julgamentos estão marcados para o período de 20 a 24 de fevereiro. Os julgamentos do segundo turno, que contará com a presença das raças angus, canchim, brahman, guzerá, limousin, santa gertrudis e simental, estão agendados de 29 de fevereiro a 2 de março. ''''Estamos preparando nova pista de julgamento e novas acomodações para os criadores e espectadores'''', adianta o presidente do Núcleo Nelore Avaré, Heitor Pinheiro Machado. LEILÕES Conforme Machado, serão quatro remates de nelore, dois de brahman e um de santa gertrudis, um de simental e de guzerá. ''''Ainda é cedo para cogitarmos expectativa de faturamento, mas confiamos que a estabilidade do mercado pecuário nos últimos meses, aliada à oferta de animais excepcionais, manterão os números da próxima edição tão aquecidos quanto em 2007'''', avalia. A agenda de leilões começa no dia 21, com o Leilão Tesouros do Nelore. No dia 22, ocorre o Leilão Oficial Agrozurita Avaré Hall. No dia 23, estão programados os leilões Qualidade Nelore e Nova Geração (nelore). A programação de leilões continua no dia 28, com o Leilão Virtual Prenhezes Zebu (guzerá), e no dia 29, com o Leilão Marcas de Peso (brahman). Encerrando a programação, no dia 1º de março estão agendados três leilões: Princesas do Brahman, Liquidação Simental da Agro e Brasileiro Santa Gertrudis.