Emapa: fim do 1.º turno de leilões Terminou no sábado o primeiro turno da 43ª Exposição Municipal e Agropecuária de Avaré (Emapa), que termina no domingo. Nos quatro leilões, todos da raça nelore, foram comercializados 109 lotes, com faturamento de R$ 15,9 milhões, média de R$ 146 mil por lote. O crescimento é de 100% em comparação com o ano passado. O destaque foi o Leilão Aghrozurita Avaré Hall 2008, realizado na sexta-feira. O remate comercializou 29 lotes pelo valor total de R$ 13,3 milhões, com média de R$ 460 mil por lote. De acordo com o presidente do Núcleo Nelore Avaré, Heitor Pinheiro Machado, o evento já superou a expectativa de faturamento para esta edição do evento. A programação de remates do segundo turno da Emapa começa amanhã, com o Leilão Virtual Prenhezes Zebu, da raça guzerá. Estão programados para esta etapa mais cinco leilões, abrangendo as raças brahman, guzerá, santa gertrudis e simental.