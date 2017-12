Emater-RS promove encontro de produtores A Emater-RS e a Associação dos Produtores de Hortigranjeiros de Santa Rosa promoverão, de 4 a 7 de outubro, o 24º Encontro Estadual de Hortigranjeiros. O primeiro encontro foi realizado em 1983, com a idéia de motivar os agricultores da região Fronteira Noroeste a cultivar produtos do setor. De acordo com a Emater, para atender ao consumo de hortigranjeiros na região, era necessária a importação de 90% dos produtos. Hoje a situação reverteu-se e apenas 10% destes produtos vêm de fora do município. Saiba mais, www.hortigranjeiros.com.br.