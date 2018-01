Embaixada britânica no Cairo suspende serviços públicos por razões de segurança

A embaixada não quis dar mais detalhes, devido à natureza sensível da questão, mas disse que estava trabalhando com as autoridades egípcias para reabrir e retomar o serviço completo o mais rápido possível.

"A decisão de suspender os serviços públicos da embaixada foi tomada por razões de segurança e é no melhor interesse de nossa equipe", disse o porta-voz.

"A decisão é independente da nossa orientação mais ampla sobre viagem para o Egito."

Não ficou claro quando a embaixada será reaberta. O site da embaixada britânica disse que o escritório do Consulado Geral Britânico em Alexandria estava operando normalmente.

O Egito tem lutado contra uma insurgência islâmica que é em grande parte centrada em torno da Península do Sinai, uma área estratégica, perto da fronteira com Israel, Gaza e do Canal de Suez.

Ataques insurgentes têm como foco principal a polícia egípcia e soldados, matando centenas no ano passado, mas o grupo militante mais perigoso do Egito disse recentemente que estava por trás do assassinato de um engenheiro de petróleo americano no deserto ocidental.

Bombas menores também explodem regularmente no Cairo e no Delta do Nilo, geralmente causando danos limitados.

(Reportagem de Lin Noueihed)