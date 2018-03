Embaixada dos EUA é incendiada em protesto na Sérvia

Centenas de manifestantes invadiram nesta quinta-feira a embaixada dos Estados Unidos em Belgrado, capital da Sérvia, e incendiaram parte do prédio. O protesto foi motivado pela decisão dos Estados Unidos de reconhecer a independência declarada unilateralmente no domingo por Kosovo, até então uma província sérvia. Testemunhas disseram que pelo menos mil pessoas atacaram a embaixada americana, que estava fechada naquele momento e aparentemente sem proteção policial. Convocada para controlar a situação, a tropa de choque da polícia usou veículos blindados e atirou bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Segundo Nick Hawton, correspondente da BBC em Belgrado, as embaixadas da Grã-Bretanha e da Croácia também foram atacadas e várias pessoas ficaram feridas. Kostunica O ataque às embaixadas ocorreu no final de uma grande manifestação contra a independência de Kosovo, que reuniu pelo menos 150 mil pessoas do lado de fora do Parlamento sérvio. O primeiro-ministro da Sérvia, Vojislav Kostunica, discursou à multidão e reiteranduo que "Kosovo pertence ao povo sérvio". "Nós não iremos descansar até que Kosovo esteja novamente sob controle da Sérvia", afirmou. "Há alguma outra nação na Terra a que (as grandes potências) estão pedindo que abandone sua identidade, que deixe de lado seus irmãos no Kosovo?" A maior parte dos sérvios considera Kosovo o berço de sua nação, o que ajuda a explicar a resistência em abrir mão do território. Centenas de reservistas sérvios entraram em choque nesta quinta-feira com policiais kosovares em um posto de controle na fronteira entre Kosovo e Sérvia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.