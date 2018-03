Embaixada francesa é alvo de ataque na Mauritânia

Não se sabia imediatamente quem estava por trás do ataque, que aconteceu no exterior do prédio, disse a fonte.

O incidente ocorreu três dias após Mohamed Ould Abdel Aziz, que derrubou o primeiro líder democrático da Mauritânia em um golpe militar no ano passado, ter sido empossado como presidente depois de vencer eleições no mês passado.

Os adversários derrotados denunciam a votação como uma fraude, mas a França disse estar pronta para travar relações com o Estado islâmico, que prometeu fazer da luta contra a Al Qaeda uma prioridade.