Embarcação da Vale naufraga e fere dois no Rio Uma embarcação da mineradora Vale do Rio Doce naufragou na tarde de hoje, deixando dois feridos sem gravidade ao colidir com outra lancha da mesma empresa próximo à Ilha Guaibinha, em Mangaratiba (Costa Verde do Rio). A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Segundo a Marinha, foram instaladas barreiras de contenção na área do naufrágio e não foi constatada poluição hídrica. A lancha Amazona I naufragou pouco depois da batida. Os 12 passageiros e três tripulantes foram socorridos pela outra lancha, a Sayonara, e levados para Mangaratiba, onde foram atendidos no hospital local. De acordo com nota da Vale, o tanque da embarcação estava com quase 200 litros de combustível, mas por ser vedado reduz a possibilidade de vazamento.