Embargo da UE: setor de bovinos fará reunião A Câmara Setorial da Carne Bovina do Estado de São Paulo promoverá, no dia 11, reunião com os membros da cadeia produtiva, no edifício-sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista. Em pauta, questões ligadas ao embargo europeu à carne bovina brasileira, o Sisbov/Eras (Estabelecimentos Rurais Aprovados no Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina), entre outros temas. O encontro é o primeiro realizado pela Câmara em 2008. Informações pelo tel. (0--11) 3129-3058 e e-mail novilhoprecoce@terra.com.br.