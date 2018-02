Embarque de minério de ferro foi normalizado, avisa Vale

A embarcação carregada de minério da ferro da companhia corria o risco de afundar com uma rachadura no casco, o que estaria causando a entrada de água no lastro do Vale Beijing, uma das maiores embarcações do mundo. "Na área de fundeio, a STX Pan Ocean poderá continuar, com segurança, os trabalhos de análise dos danos e reparos do navio projetado e construído pela STX Pan Ocean", diz.

A Vale informou ainda que continuará acompanhando as ações que serão tomadas pela empresa operadora do navio. Durante o período que o Píer I ficou inoperante, a Vale deixou de embarcar 750 mil toneladas métricas de minério de ferro.