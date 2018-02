Embarques de carne suína do Brasil crescerão 15,7% em 2014--Abipecs

O crescimento deverá ocorrer após uma queda de 8 por cento nos embarques do produto do país em 2013 na comparação com o ano passado.

Em 2014, a associação avalia que a demanda externa estará mais aquecida, com maiores vendas ao Japão, perspectiva de reabertura do mercado da África do Sul, abertura da Coreia do Sul e manutenção dos grandes mercados da Rússia e Ucrânia.

Em 2013, as exportações brasileiras caíram por causa do fechamento do mercado ucraniano por três meses no primeiro semestre.

A associação ainda prevê, de acordo com nota divulgada a jornalistas, que o Brasil produzirá 3,48 milhões de toneladas de carne suína em 2014, alta de 1 por cento na comparação com 2013.

(Por Fabíola Gomes)