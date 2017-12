Embraer vê demanda por 530 jatos na África e Oriente Médio em 20 anos A Embraer prevê que as companhias aéreas da África e do Oriente Médio precisarão de 530 novos aviões de 70 a 130 assentos nos próximos 20 anos, com valor de 25 bilhões de dólares a preços de tabela, segundo comunicado à imprensa nesta quarta-feira.