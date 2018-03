Embrapa dá curso de inseminação artificial A Embrapa Cerrados, por meio do Centro de Transferência de Tecnologias de Raças Zebuínas com Aptidão Leiteira (CTZL), vai difunfir técnicas básicas de inseminação artificial em cursos gratuitos no Distrito Federal. Voltado para pequenos produtores, o curso é realizado várias vezes por ano e dura cinco dias. Informações, tel. (0--61) 3506-4063.