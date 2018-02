Embrapa Pantanal se prepara para criar boi orgânico

Pelo menos metade dos 4.300 hectares da fazenda da Embrapa Pantanal, em Corumbá (MS), será certificada em breve para produção de gado orgânico. A certificação faz parte de um projeto da unidade, com apoio do Instituto Biodinâmico (IBD), para incentivar a produção orgânica na região, "uma vocação da pecuária no Pantanal", diz o pesquisador André Moraes, coordenador do projeto.

O pesquisador explica que a ideia é transformar a fazenda em um núcleo para validação e transferência de tecnologias para a pecuária orgânica, com as necessidades específicas da região. "É um projeto inédito na Embrapa", diz. O que motivou a pesquisa é a preocupação ambiental. "É inevitável o crescimento da produção pecuária. Mas queremos fazer isso de forma que haja o mínimo impacto ambiental."

VANTAGENS

Conforme o pesquisador, uma das vantagens de introduzir o sistema orgânico na região é o perfil da pecuária no Pantanal. "Temos essa característica de pecuária extensiva. Não usamos, por exemplo, adubo no pasto, nem ureia no sal mineral. Temos formulações especiais que são aceitas pela certificação orgânica", diz. "Os procedimentos tradicionais na região já estão enquadrados no sistema orgânico. Só falta adequar os medicamentos", diz. Segundo ele, o ideal para a região é tornar-se um polo produtor de cria de bezerro orgânico.

Para isso, a unidade também vem se empenhando nas pesquisas para desenvolver produtos fitoterápicos, com base em plantas do próprio Pantanal. "O mais difícil vai ser encontrar um fitoterápico tão efetivo quanto a alopatia, principalmente para doenças dos bezerros."

Outro ponto que deve dificultar a conversão é a burocracia. "O que falta adaptar na fazenda da Embrapa, e vai faltar também para os pecuaristas, é o controle dos estoques. Tudo tem de ser registrado e rastreado."

Assim que a fazenda for certificada, os pesquisadores poderão finalizar os estudos de viabilidade econômica. "Precisamos saber como o rebanho vai responder ao novo sistema; os custos com a fitoterapia e o preço de venda. Sabemos que o mercado paga até 10% a mais pela arroba de animais orgânicos. Mas faltam estes estudos".