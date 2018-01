Embratel, Claro e Net farão oferta convergente de voz, vídeo e dados A Net, a Embratel e a Claro são controladas pelo mexicano Carlos Slim Helú, terceiro homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes. A Net já oferece um pacote que une seus serviços de TV paga e banda larga à telefonia da Embratel. Em breve, o pacote deve receber um quarto: os celulares da Claro, terceira maior operadora móvel do País. ´O assunto está sendo discutido´, afirmou ontem João Cox, presidente da Claro. ´Ainda não existe prazo. Estamos avaliando qual seria a conveniência para o cliente com mais este canal de distribuição.´ A estratégia de agregar telefonia fixa e móvel, internet rápida e televisão é chamada ´quadruple play´. A idéia é garantir a fidelidade do cliente ao oferecer um pacote amplo de serviços. A TVA, concorrente da Net, tem um acordo com a Telemar para prestar o serviço de telefonia, e testa a tecnologia WiMax, de banda larga sem fio, para completar o pacote com comunicações móveis. A Claro disse que não tem interesse no WiMax, cujo leilão de freqüências, feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi paralisado pelo Tribunal de Contas da União. ´Nós nem nos credenciamos para o processo´, disse Cox, que anunciou uma nova campanha publicitária, que entra no ar no fim de semana. A TIM, segunda maior operadora celular do País, foi colocada à venda mundialmente. Analistas apontaram a América Móvil, dona da Claro, e a Telefónica, que tem metade da Vivo, como as principais candidatas à compra da companhia no Brasil. ´Este é um assunto dos acionistas´, afirmou o presidente da Claro, que não quis responder se há interesse efetivo na aquisição. ´Estamos muito tranqüilos com o crescimento orgânico.´ Sobre a aposta dos analistas, ele disse: ´Faz mais sentido que um player do Brasil venha adquirir, se a empresa for mesmo vendida.´ Cox veio da Telemig Celular, que também está à venda e tem na Vivo e na Claro os principais candidatos. Comentando o caso da Telemig, ele reafirmou que aquisição é um assunto dos acionistas. Subsídios Num momento em que a Oi deixou de vender aparelhos pré-pagos, comercializando somente os chips, e a TIM fala em vender menos modelos de celulares, a Claro promete manter uma estratégia agressiva. ´Temos uma política bem clara de subsídios, em todos os países que atuamos´, explicou o executivo. ´Não vemos necessidade de ajustes hoje.´ Durante o Dia das Mães, a empresa chegou a vender aparelhos pré-pagos a R$ 1. ´Tenho visto a concorrência querer parar de vender aparelhos´, disse Cox. ´Acho que é porque não tem capacidade de competir.´ Com 107,8 milhões de assinantes, a América Móvil, dona da Claro, é o quarto maior grupo celular do mundo, depois da China Mobile, da Vodafone e da China Unicom. No Brasil, a Claro tinha 21,8 milhões de assinantes em agosto.