Embratel compra mais de 70% das ações preferenciais da Net no mercado A Embratel, do bilionário mexicano Carlos Slim, conseguiu comprar 143,8 milhões ações preferenciais da Net a 23 reais cada em leilão na tarde desta quinta-feira. O giro financeiro da operação foi de 3,3 bilhões de reais, de acordo com dados da Bovespa.