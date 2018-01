Embratel e Claro vendem pacote unificado de telefonia As operadoras Claro e Embratel firmaram um acordo para a oferta conjunta de serviços diferenciados de telefonia fixa e móvel, com a integração destes serviços e a redução final de custos de comunicações. O acordo abrange ligações DDD e DDI, além de tarifas diferenciadas para ligações entre telefones da empresa Os projetos são personalizados, sendo que o número de linhas fixas e móveis é oferecido de acordo com o perfil de consumo de cada cliente. Um projeto-piloto, batizado de VIP Único, está em andamento no Estado de São Paulo e, ainda no segundo semestre deste ano, serão expandidas para outras regiões do País. Entre as vantagens oferecidas pelo VIP Único estão o Plano Progressivo com isenção da assinatura e descontos de até 45% por volume de ligações. As empresas contarão, ainda, com a possibilidade de um plano de numeração de fixos e móveis próprio para as suas necessidades. Os clientes terão uma rede privativa de telefonia via Embratel e as ligações intra-rede, envolvendo telefonia celular, terão tarifas especiais. A parceria prevê ainda a atuação das duas forças de venda para a captação de clientes corporativos, disponibilizando serviços integrados.