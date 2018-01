Embratel eleva receita, mas margem e lucro caem

A operadora, entretanto, registrou uma alta de 9,7 por cento em sua receita líquida, para 2,578 bilhões de reais, na comparação com os três primeiros meses de 2008.

Segundo o balanço da companhia, "os resultados do 1o trimestre de 2009 estão afetados por cerca de 40 milhões de reais pelo reconhecimento do efeito positivo de acordo com operadoras e crédito fiscal de ICMS, enquanto os resultados do 1o trimestre de 2008 estão afetados por 179 milhões de reais pelo reconhecimento de créditos fiscais diferidos decorrentes da incorporação da Vésper".

O resultado medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, da sigla em inglês) foi de 660,6 milhões de reais, uma alta de 5,1 por cento sobre o resultado de um ano atrás.

A margem Ebitda, entretanto, caiu 1,1 ponto percentual, para 25,6 por cento, diz o balanço da operadora.

SALTO NO NÚMERO DE ASSINANTES

A empresa fechou o trimestre com 5,836 milhões de clientes de telefonia fixa, um salto de 46,2 por cento sobre o número do mesmo trimestre de 2008. A empresa atua na telefonia fixa com as marcas Livre e Netfone.

A receita das chamadas de longa distância, que já respondeu por 100 por cento do faturamento da Embratel, ficou abaixo da metade pela primeira vez, respondendo por 48,1 por cento da receita total.

O serviço de TV via satélite lançado em dezembro acumulou 42.633 vendas até o final de março, das quais 34.309 já foram instaladas, segundo a empresa.

A dívida total da Embratel ao final do trimestre era de 2,792 bilhões de reais, dos quais 1,270 bilhão vencem no curto prazo. Em dezembro, a dívida era 3,081 bilhões de reais.

(Reportagem de Taís Fuoco)