Embratel fará oferta de até R$4,58 bi por ações da Net A Embratel anunciou nesta quinta-feira que fará uma oferta pública para comprar até 100 por cento das ações preferenciais da maior operadora de TV a cabo do país, a Net, por até 4,58 bilhões de reais. O anúncio acontece no momento em que o grupo controlado pelo magnata mexicano Carlos Slim consolida suas operações na América Latina em meio ao forte acirramento da competição com a espanhola Telefónica.