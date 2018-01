Embratel não aumenta preço em interurbanos fixo-móvel A Embratel acaba de divulgar nota informando que não aumentará suas tarifas de ligações interurbanas de telefone fixo para celular. O reajuste de 7,99% foi autorizado nesta semana pela Anatel, para as ligações interurbanas entre telefones fixos e celulares. O aumento homologado pela Anatel é fruto de um acordo fechado entre companhias e entregue ao órgão regulador em dezembro do ano passado, nos moldes do acerto provisório de junho. A Embratel não participou do acordo por decidir não elevar suas tarifas de longa distância, a exemplo da iniciativa já adotada pela empresa em julho. Na mesma ocasião, além de não reajustar as ligações nacionais, a operadora diminuiu suas tarifas internacionais em 7,9%. A companhia afirma que o objetivo da iniciativa é oferecer custos competitivos aos clientes.