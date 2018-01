Embratel vai investir US$ 600 milhões em banda larga sem fio

A Embratel investirá até março do ano que vem US$ 600 milhões (R$ 1,048 bilhão) na transmissão WiMAX, uma tecnologia de banda larga sem-fio de grande alcance, informou o diretor de Vendas, Flávio Augusto Gomes, no Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações da Amcham-Curitiba. "É uma tecnologia que dispensa fios e cabos, usando ondas de rádio e com o diferencial do grande alcance que é possibilitado, podendo transmitir dados, acesso a internet e telefonia", disse Gomes em reportagem. Até março próximo a tecnologia estará disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. A meta da empresa é, depois dessas cidades, cobrir as capitais restantes e posteriormente todo o Brasil. Segundo o diretor, a Embratel espera uma grande adesão, já que o serviço envolverá desde residências até empresas, independente do tamanho. Outro programa que também está sendo tratado com muita atenção é o Embratel PME, voltado a um melhor tratamento das pequenas e médias empresas. "O mercado anda em falta com essas empresas, não dando a importância que efetivamente têm. Visamos hoje dar um tratamento ainda mais profissional e ao menos triplicar a nossa participação nessa área, que hoje é de apenas 3%", informou Gomes.