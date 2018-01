EMI contrata criador do Second Life para estratégia digital

O grupo EMI, quarto maior empresa musical do mundo musical, anunciou na segunda-feira, a contratação do co-fundador da Linden Lab, Cory Ondrejka, como vice-presidente sênior de estratégias digitais da EMI Music.

Segundo comunicado divulgado pela gravadora, Ondrejka é responsável pelo desenvolvimento da Linden Lab e do mundo virtual Second Life.

A nomeação de Ondrejka ocorreu apenas dois meses após o ex-chefe do departamento de informação do Google, Douglas Merrill, assumir a chefia da área de negócios digitais da EMI Music.

O grupo EMI, à semelhança de outras grandes empresas do ramo da música, tem lutado com a transição do seu tradicional negócio de venda de CDs para o recente modelo de distribuição de música digital.

A empresa espera que a nomeação de executivos com vasta experiência digital ajude a enfrentar com sucesso a rápida mudança na forma como os consumidores compram música.

