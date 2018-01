EMI expande venda de música digital desprotegida

A EMI, terceira maior gravadora do mundo, está expandindo a venda de música digital sem software de proteção de copyright por meio de sites. A PassAlong Networks, empresa de mídia digital nos Estados Unidos, anunciou na quarta-feira que todo o catálogo digital da EMI estará disponível em lojas de música que controla, incluindo a loja online f.y.e. O novo serviço de download estará disponível em alta qualidade de MP3 com arquivos com taxa de amostragem (quantidade de informação disponível) de 320 kilobits por segundo, comparado a taxas de 128 a 192 kilobits por segundo oferecidas pela maioria das lojas de canções na internet, como a iTunes Music Store da Apple. A PassAlong disse que a EMI irá adicionar mais de 100 mil downloads de alta qualidade ao seu catálogo de perto de 3 milhões de canções, das quais mais de 2 milhões são de selos independentes no formato MP3. No começo deste mês, a EMI tornou-se a primeira grande gravadora a iniciar a venda ampla de álbuns em formato digital sem software de proteção de direitos autorais. Até recentemente, as principais gravadores vinham resistindo vender música online sem proteção de copyright, em um esforço para tentar reduzir a pirataria e a distribuição ilegal de músicas via Web. Mas a proteção de copyright também restringe os usuários de tocarem as canções em diferentes players de música digital. Se um consumidor comprar uma música na loja iTunes, por exemplo, só conseguirá escutar a canção no iPod da Apple ou no software da iTunes.