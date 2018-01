EMI fecha acordo com iTunes e venderá música sem proteção A Apple e a gravadora EMI firmaram uma parceria pela qual a loja iTunes venderá versões digitais das músicas da EMI. Só que os arquivos disponibilizados na internet não terão tecnologias de proteção contra cópias, a chamada DRM (Digital Rights Management), o que, em tese, permitirá que qualquer pessoa copie as músicas livremente e que as canções sejam tocadas nos mais variados aparelhos como celulares, rádios automotivos e aparelhos de som, entre outros. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 2, em Londres, pelo presidente da Apple, Steve Jobs, e o presidente EMI, Eric Nicoli. "A música de qualidade e livre de proteção contra cópias vai fazer parte do catálogo da gravadora, ao lado de músicas com DRM", disse Nicoli. Segundo afirmaram os executivos, as músicas disponibilizadas terão o dobro da qualidade das existentes e custarão por US$ 1,29. O preço normal para músicas de catálogo na iTunes é de US$ 0,99. A gravadora, que distribui as músicas dos Beatles, afirmou que a banda de Liverpool está fora do acordo, já que a Apple Corps, que detém os direitos das músicas da banda, ainda não liberou as canções para venda online. Taxa de amostragem A qualidade das canções, no caso, se refere à taxa de amostragem, essencialmente a quantidade de informação transmitida a cada segundo e que, no caso da música digital, significa disponibilizar arquivos maiores para uma mesma canção. A EMI, no caso, promete arquivos com qualidade de som que pode chegar próximo à da reprodução de Cds, com taxa de amostragem de 256 Kbps, contra os 128 Kbps do formato AAC da loja iTunes. As primeiras músicas da EMI sem proteção contra cópias chegam à loja iTunes em maio. A gravadora não divulgou ainda que músicas de seu acervo estarão disponíveis nesta primeira fase, mas garantiu que serão centenas de faixas. Usuários que já compraram faixas da EMI pela loja iTunes poderão fazer a atualização de suas faixas para os formatos de maior qualidade pagando apenas US$ 0,30 por canção.