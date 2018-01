EMI terá loja online de músicas A gravadora EMI deve estrear, no Brasil, uma operação para a venda de músicas online, em parceria com a loja virtual iMusica. A gravadora segue estratégia de concorrentes que já firmaram acordos com a loja virtual de músicas como a concorrente Warner. O serviço, no entanto, não tem data para entrar no ar, embora declarações de executivos da gravadora dêem conta de que o site poderia entrar em operação até o final do ano. Envio online Em um anúncio separado, a EMI, que tem artistas como Paul McCartney, Kylie Minogue e Radiohead, informou que passará a receber amostras de novos trabalhos pela internet. O seu novo serviço Parlophone passará a receber trabalhos de novos artistas que poderão subir arquivos musicais e imagens diretamente para o serviço, que substituirá a montanha de fitas demo e CDs que chegam pelo correio, ou arquivos de áudio que entopem as caixas de e-mail de funcionários da gravadora. A empresa afirmou em um comunicado que desta forma também permitirá que novos talentos tenham a chance de ser ouvidos. O segredo do serviço é um aplicativo de gerenciamento, que mostra quais canções foram ouvidas por funcionários da gravadora, entre as músicas submetidas ao Parlophone. (Com AP)