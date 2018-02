Emissões de CO2 da indústria permaneceram estáveis em 2009

Os dados fazem parte de um levantamento divulgado ontem pela Agência Holandesa de Avaliação Ambiental, um dos principais órgãos de pesquisas da Europa, mantida pelo governo da Holanda. A pesquisa leva em consideração atividades industriais poluentes, como extração e refino de combustíveis fósseis, produção de cimento, siderurgia e indústrias químicas, entre outras. O cálculo não leva em conta, no entanto, as emissões causadas pelo desmatamento, queimadas e biomassa em decomposição, o que poderia elevar o volume de carbono emitido pelos países em até 20% .

O relatório aponta também que a China, cujas emissões cresceram 9% no ano passado, superou os Estados Unidos como maior poluidor do mundo. Os chineses mais que dobraram suas emissões em relação ao ano de 2000. Ao mesmo tempo, o país despontou como o principal investidor em energias renováveis, como eólica e solar.

SEM CARNE

Olivia Wilde é vegetariana sexy

A atriz Olivia Wilde (foto), conhecida pelo seriado House, foi eleita a vegetariana mais sexy de 2010 numa enquete da ONG Peta (Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais, na sigla em inglês). "Além da minha vontade de boicotar as fábricas de tortura, eu também fico mais feliz quando tenho uma dieta à base de plantas, me sinto com mil vezes mais energia", disse, considerada a mulher mais sexy pela revista Maxim em 2009. Em anos anteriores, os eleitos foram o ator Tobey Maguire (famoso pelo papel do Homem Aranha no cinema) e as cantoras Leona Lewis e Shania Twain. Segundo a Peta, ao se tornar vegetariana uma pessoa salva a vida de cerca de cem animais por ano. Cada vez mais a carne tem sido apontada como vilã do ambiente. No Brasil, a pecuária é considerada o maior vetor de desmatamento da Amazônia. E diversos relatórios apontam que a diminuição do consumo de carne e leite podem reduzir em até 80% as emissões de carbono até 2055.

ÁREAS VERDES

Região do Butantã ganhará parque

A região do Butantã, na capital paulista, vai ganhar uma nova área verde. Será criado um parque no entorno das Avenidas General MacArthur e Corifeu de Azevedo Marques, no Distrito do Jaguaré, onde será implantado o Parque Ecológico de Campo-Cerrado Dr. Alfred Usteri. A criação da reserva de 13.090 m² será destinada à preservação e recuperação de remanescentes do Cerrado. O terreno abriga cerca de seis espécies típicas do bioma que correm risco de extinção na cidade: Araçá do Campo, Tarumã do Cerrado, Língua de Tucano, Barba de Bode, Murici do Cerrado e Orelha de Onça.

PROTESTO

Sinfonia de vuvuzelas contra a BP

No clima de Copa do Mundo, ambientalistas estão planejando uma "sinfonia de vuvuzelas" em frente à sede da British Petroleum (BP), em Londres, no dia 7. O idealizador do protesto, Adam Quirk, está arregimentando voluntários pela internet. /