Emissões sobem 49% nos últimos 20 anos As emissões globais de carbono oriundas da queima de combustíveis fósseis cresceram 49% nos últimos 20 anos, de acordo com o Centro Tyndall de Pesquisa sobre as Mudanças Climáticas, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Publicada na Nature Climate Change, a análise mostra que as emissões cresceram 6% em 2010. Na média, o aumento foi de 3,1% por ano na última década.