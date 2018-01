Emissoras defendem padrão japonês de TV digital As principais emissoras de TV aberta do Brasil estamparam hoje um comunicado, veiculado em anúncio de página inteira nos principais jornais do país, no qual defendem o ISDB-T, o padrão de TV digital japonês como o mais adequado para o Brasil. No texto, as emissoras Band, Cultura, Globo, Record, Rede TV, e SBT, além de outras emissoras filiadas, atesta que o padrão japonês é "o único sistema que garantirá, gratutitamente, a todos os brasileiros todos os benefícios da televisão digital". O comunicado das emissoras se junta ao coro de grupos de interesse que tem procurado influenciar a decisão do presidente Lula sobre qual é o melhor sistema para o país. Recentemente, negociações com representantes dos sistemas europeu e japonês envolveram investimentos diretos no Brasil na forma de uma fábrica de semicondutores, base para a montagem de componentes eletrônicos no país (o Brasil tem elevado nível de dependência de componentes importados na fabricação de produtos eletrônicos). É claro que, se escolhido o sistema japonês, as emissoras se beneficiariam de ter seu sinal de vídeo chegando diretamente a aparelhos móveis, como telefones celulares, sem precisar passar pelas redes das operadoras.