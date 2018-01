Emissoras veiculam propagandas sobre a TV digital

Os canais abertos da televisão brasileira começara a veicular na semana passada propagandas sobre o lançamento da TV digital no País. Os clipes, de até 1 minuto, ensinam telespectadores a usar a nova tecnologia e apontam as principais vantagens a que terão acesso a partir de 2 de dezembro, data prevista para o início das transmissões. Assista ao vídeo: A campanha de apresentação traz como personagens seis membros da família Nascimento, uma família "tipicamente brasileira", segundo a Central Globo de Comunicação. Estão envolvidos na campanha também as redes Cultura, SBT, Record, RedeTV! e Band, além de fabricantes de eletrônicos. Ouça o podcast Direto da Fonte, com Sonia Racy, sobre TV digital Veja o que já foi publicado sobre TV digital A transmissão digital deve requerer a compra de um conversor por R$ 700. Mas alguns fabricantes e o SBT prometem vender por R$ 200. Reportagem completa sobre a guerra de preços da TV digital está no caderno Link, do Estadão desta segunda-feira, 8.