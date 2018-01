Emoticon comemora 25 anos com cores e movimentos

Há 25 anos, três caracteres (um "dois pontos" seguido de hífen e parênteses) foram usados pela primeira vez como um "rosto sorrindo" numa troca de mensagens por computador do professor Scott E. Fahlman, na Carnegie Mellon University. Site oficial dos 25 anos do emoticon Desde então, especialistas em linguagem dizem que o rosto do "smiley" e outros "rostos" chamados de emoticons (emotion icons - ícones com emoção, em português) se tornaram um meio conciso de expressar sentimentos por e-mail ou outros tipos de conversas eletrônicas. Antes, seria difícil dizer o que um :-) expressa. O professor Fahlman postou o emoticon na mensagem para um boletim eletrônico às 11h44 do dia 19 de setembro de 1982, durante uma discussão sobre os limites do humor online e como fazer para dar significados mais leves a comentários. "Eu propus a seguinte seqüência de caracteres para os humoristas: :-)", afirma Fahlman. "Leia de lado." A sugestão criou a usuários de computador uma forma de expressar humor ou sensações positivas com um sorriso - ou o sentimento oposto colocando o parêntese ao contrário. A universidade americana diz que os smileys saíram do seu campus para outras faculdade, empresas e ganhou popularidade no mundo todo pela internet. Variações como o "wink", que usa ponto-e-vírgula, apareceu logo depois. "Foi fascinante assistir ao crescimento desse fenômeno a partir de uma pequena mensagem que escrevi em 10 minutos", afirma o professor Fahlman em um comunicado na Carnegie Mellon University. "Eu às vezes imagino quantas milhões de pessoas já digitaram esses caracteres e quantas viraram a cabeça de lado apra ver o smiley nesses 25 anos." Amy Weinberg, um lingüista e cientista da computação na University of Maryland, afirma que os emoticons, assim como o smiley, foram "definitivamente adotados" na comunicação interpessoal nos negócios ou universidade. "É preciso levá-los em conta em termos de evolução da linguagem", diz ele. "Se você está trabalhando muito e escreve uma frase que diz 'eu amo meu chefe' e então coloca um emoticon, você já sabe que não se deve levar a sério." Apesar de a universidade de Carnegie Mellon dizer que Fahlman é o criador do "rosto sorrindo", cientistas da computação e professores de lingüística ouvidos pela AP disseram que não se sabe quem criou o símbolo. Com a popularização de mensageiros instantâneos (como ICQ, Live Messenger e Google Talk) e a evolução da tecnologia, emoticons ganharam interface gráfica, com cores, movimentos e até sons. Alguns emoticons e seus significados :-) Sorrindo :-( Triste :-D Gargalhando ;-) Piscando :*( Chorando :-P Língua para fora :-X Silêncio 0:-) Anjinho 8-) Óculos :-\ Humpf! :-# Beijo :-* Beijo X-) Vergonha [ ]'s Abraços ^.^ Gatinha