Empanadas Empanadas ao estilo colombiano, feitas com massa de canjica, delicadíssima. O recheio, cremoso e cheio de sabor, é de carne assada desfiada misturada com aji e batata. As empanadas são fritas, porém levíssimas - do tipo que é impossível comer uma só. Chegam acompanhadas por molho de abacate da casa, levemente picante. R$ 5.